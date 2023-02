Restituisce l'auto elettrica dopo un solo giorno: l'odissea 'green' di un utente emiliano

Vi proponiamo il racconto di un guidatore emiliano che dopo un solo giorno con una BMW Serie 7 elettrica, più comunemente nota come i7, ha deciso di cambiarla per acquistare un modello diesel. La sua è stata una e vera e propria odissea che alla fine ha convinto l'automobilista a tornare sui suoi passi.

Dopo il racconto molto piacevole del pendolare lombardo da 210 km al giorno a bordo di una Tesla è di tutt'altro tenore la storia di un fortunato (in questo caso sfortunato) possessore dell'ammiraglia bavarese: “Ero fortemente intenzionato ad acquistare una BMW Serie 7 elettrica, ma dopo un solo giorno di prova ho acquistato sì una BMW Serie 7 ma diesel”, ha raccontato lo stesso ai microfoni di Verità e Affari.

“Cambio l’auto ogni tre anni circa. Questa volta ero fortemente intenzionato a passare all’elettrico”, racconta ancora lo stesso. La scelta del piccolo imprenditore è ricaduta appunto sulla bavarese elettrica: ritirata l'auto in concessionaria l'automobilista è partito da Modena destinato a Milano, arrivando a Concorezzo, in provincia di Monza, con la batteria a metà: “Incontro il mio interlocutore che si interessa anche della nuova vettura. Alla fine glie la faccio provare e, dopo un giro in autostrada a velocità non bassa e due sgasate, ecco il segna batteria precipitare a 150 chilometri di autonomia”.

E qui cominciano i guai: “Nessun problema, penso. Troviamo una centralina e via. Faccio una ricerca su internet e scopro di aver commesso un errore, forse l’unico, da parte mia. Infatti non sapevo, e credo che in pochi lo sappiano, che per accedere a rifornimenti alle colonnine di supermercati, Enel o quant’altro, occorre nella maggior parte dei casi scaricare una app con tessera e via dicendo”. A quel punto l'automobilista contatta BMW che gli consiglia di recarsi presso una loro concessionaria dove c'è una colonnina di ricarica: “Vado ma la trovo occupata. Mi dicono che la macchina che si sta ricaricando è lì dal mattino e presumibilmente il proprietario tornerà nel pomeriggio”.

Il guidatore si sposta quindi a San Donato, nell'hinterland milanese, dove trova altre due colonnine: una è occupata da un furgoncino mentre l'altra è fuori uso. Fortunatamente alla fine il modenese è riuscito a ricaricare l'auto presso le colonnine interne di BMW: “Tempo di un caffè o poco più e la vettura è pronta: mi viene detto. In realtà la ricarica è durata ben più a lungo. Ed ho risolto il mio problema solo grazie alla gentilezza della BMW”.



Il guidatore conclude così la sua disamina: “Probabilmente sono stato particolarmente sfortunato. Oppure ho usato male l’auto con accelerate troppo forti. E ancora, non mi sono informato compiutamente sulle app da scaricare e sulle centraline in zona. Ma uno come me, che ha i minuti contati, non può impegnare ore per fare rifornimento. Come pure non posso informarmi preventivamente del posizionamento dei punti di ricarica ogni volta che debbo andare da un cliente. Morale – chiosa – ho comprato una BMW Serie 7 però diesel. Un’auto che costa anche meno e di cui per altro sono soddisfattissimo”.

L'automobilista ci tiene a precisare come la sua intenzione non sia quella di criticare la BMW i7, auto a dir poco favolosa, quanto “Porre la questione reale dei rifornimenti e mettere sull’avviso gli altri automobilisti. Fra tre anni riproverò certamente con l’elettrico, nel frattempo mi godo l’auto con il motore tradizionale e sorrido ogni volta che vedo l’insegna di un distributore di benzina”.

Come detto dallo stesso, la sua è stata un'esperienza particolarmente sfortunata visto che in Italia vi sono 37.000 colonnine di ricarica di auto elettriche a fronte di 68.000 vetture a zero emissioni: siamo certi che la prossima esperienza con il green sarà molto più piacevole.