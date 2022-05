Restaurato l'unico esemplare esistente del bus Volkswagen Bulli cingolato: irresistibile!

La vanlife degli anni ’60 non disponeva certo di tutte le possibilità di oggi e chi era alla ricerca di un mezzo di quel tipo, ma capace di affrontare i terreni più impervi, non aveva praticamente scelta. Per questo motivo Kurt Kretzer si costruì da solo un Volkswagen Type 2 T1 inarrestabile.

Kurt era un meccanico viennese che si è accorto immediatamente che sul mercato non c’era un veicolo che potesse fronteggiare con facilità le difficoltà di una realtà come quella austriaca, col personale di soccorso e altri operatori che dovevano recarsi in quota che non potevano contare un veicolo che facesse al caso loro. Kretzner spiegò così il suo progetto: “Un aiuto ideale per tutti: rifugi, cacciatori, forestali, medici, manutentori di impianti di risalita, antenne televisive e radiofoniche, condutture e simili”.

Kurt scelse quindi un bus Type 2 del 1962 (scoprite la storia del mitico Volkswagen Bulli, dalle origini ad oggi), conosciuto anche come Bulli, e lo ha trasformato in un mezzo a 8 assi: i due assi anteriori montavano ruote gemellate da 14 pollici, mentre i due assi posteriori avevano ruote da 13 pollici che servivano a muovere dei cingoli che di fatto lo avevano trasformato in un piccolo carro armato. Queste modifiche lo hanno reso inarrestabile ma anche particolarmente agile, con un raggio di sterzata di appena 10 metri.

Inoltre ogni ruota venne dotata di impianto frenante, mentre l’intera carrozzeria venne verniciata in tinta arancione per essere facilmente riconoscibile tra le montagne. Il mezzo era diventato incredibilmente capace nonostante il propulsore di serie da 1.2 litri erogasse soltanto 34 CV, che gli permettevano una velocità massima di 35 km/h. Si pensa che Kurt Kretzner ne avesse costruiti due, ma il secondo non è mai stato ritrovato. Il primo esemplare invece sparì per diversi anni dopo la sua costruzione, per poi finire nel museo Porsche di Gmünd, in Austria.

Nel 2005 un gruppo di appassionati dedicati a questo modello hanno iniziato un restauro che però non è andato a buon fine, fino a che, nel 2018, è stato acquistato da Volkswagen Commercial Vehicles, che ha poi iniziato il restauro terminato proprio quest’anno, il cui risultato è visibile nella galleria qui sotto.

