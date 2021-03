Ecco ciò che resta di una Ford GT dopo un terribile incidente a Beverly Hills

Parafrasando a piacere lo Spider-Man di Sam Raimi, potremmo dire “da grandi supercar derivano grandi responsabilità”. È ciò che avrebbe dovuto imparare il conducente che sabato scorso ha ridotto in pezzi una Ford GT.

Le assurde immagini che vedete in pagina arrivano da Los Angeles, nello specifico da Beverly Hills, dove il conducente di una Ford GT ha completamente perso il controllo del mezzo e lo ha distrutto. Secondo quanto riferito dal Los Angeles Fire Department, l’incidente sarebbe avvenuto alle 16:28 di sabato scorso attorno all’isolato di Wilshire Boulevard.

Attorno a quell’ora diverse chiamate al 911 hanno segnalato il terribile incidente, a causa del quale due persone sono state soccorse e ricoverate in ospedale. Dalla Ford GT sarebbe stato estratto un uomo, mentre le altre vetture coinvolte sarebbero state quattro. Fra queste ci sarebbe stata una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e un’altra Ford GT del 2005 o del 2006 - eh si, come potete immaginare in quell’area è abbastanza facile vedere supercar per strada.

Il tutto è avvenuto in un quartiere residenziale pieno di strutture commerciali, dove non si può certo guidare ad alta velocità. Secondo alcune fonti, la Ford GT che ha causato l’incidente avrebbe accelerato improvvisamente prima di colpire le altre vetture, secondo altre provenienti da Instagram invece la Ford GT stava gareggiando con una vettura Porsche - forse la GT3 che spunta anche in un video registrato sul luogo dell’accaduto. Sull’accaduto stanno ovviamente indagando le autorità locali. (Foto: The Drive, Citizen.com, Frank Gagliano)