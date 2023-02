Un report dal Giappone dice che la prossima Toyota Supra sarà 100% elettrica

Toyota ha licenziato Akio Toyoda dalla posizione di CEO dell’azienda per via delle sue idee dubbiose sulla mobilità esclusivamente elettrica per il futuro, e adesso può quindi proseguire verso l’elettrificazione massiccia senza ostacoli, e stando alle voci che arrivano dal Sol Levante, la prossima Toyota Supra potrebbe già diventare full electric.

Si tratta di rumors che vanno presi con la dovuta cautela, ma secondo il giapponese BestCarWeb la produzione dell’attuale modello continuerà fino al 2025, anno in cui verrà presentata una speciale variante GRMN che sarà il canto del cigno dell’attuale generazione. Si tratterà di una versione piuttosto pepata a quanto pare, perché il propulsore di origine BMW verrà eleborato così da superare i 540 CV di potenza.

Successivamente arriverà la Supra di sesta generazione, che manterrà certe somiglianze con la versione attuale, ma non nel motore, che invece sarà 100% elettrico: secondo il portale giapponese la nuova Supra manterrà la trazione posteriore e dovrebbe nascere sulla già nota piattaforma e-TNGA, e si ritroverà a rivaleggiare con la nuova sportiva elettrica di Alpine realizzata in collaborazione con Lotus.

Infine si pensa che i valori di potenza e coppia saranno ben più elevati rispetto ai modello attuale, probabilmente anche di più della speciale GRMN, ma anche il costo della vettura lieviterà di pari passo. Ricordiamo infine che Toyota svilupperà una piccola sportiva con Suzuki e Daihatsu e peserà meno di 1000 kg.