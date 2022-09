Replica ufficiale Aston Martin DB5 usata per 007 venduta all'asta: che spettacolo!

Lo scorso agosto ci siamo gustati una Aston Martin DB5 fatta di LEGO a grandezza naturale, costruita in occasione dell’apertura del negozio LEGO di Leicester Square. Oggi, invece, i fan di James Bond potranno ammirare la classica Aston Martin DB5 usata per i film, venduta all’asta dalla stessa casa automobilistica.

Ovviamente non si tratta di una vera DB5, bensì di una replica costruita appositamente per il film da Aston Martin, ed è una delle otto esistenti al mondo. Durante una speciale asta di beneficenza Sixty Years of James Bond tenutasi di recente da Christie's a Londra, dunque, questa DB5 ha fatto la sua comparsa nella showroom assieme a una V8 Vantage del 1981 usata in No Time To Die e una nuova DBS Superleggera 007 Edition.

Le tre auto di James Bond sono state dunque vendute a un totale di 3,9 milioni di dollari, ceduti poi integralmente a vari enti di beneficienza. Nel caso specifico della Aston Martin DB5, a catturare l’attenzione dei collezionisti sono stati soprattutto i gadget funzionali presenti nella vettura, tra cui la targa rotante e le mitragliatrici a scomparsa per i fari.

Marek Reichman, Chief Creative Officer di Aston Martin, ha dichiarato: “Aston Martin è incredibilmente orgogliosa di far parte del DNA di James Bond e siamo lieti di celebrare questo 60° anniversario con la vendita di un modello Aston Martin davvero unico che abbiamo creato per No Time To Die”.

Parlando sempre del produttore inglese, sentite il sound della Aston Martin Valkyrie AMR Pro!