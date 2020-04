Questa replica della leggendaria Porsche 935 K3 brandizzata Apple costa 499.000$

Fan delle Porsche e della Apple? C'è una buona notizia, sempre che abbiate 499.000$ messi da parte. È possibile acquistare un'esclusiva replica della Porsche 935 K3 del 1979, quella che ha corso con le insegne della Apple.

La vettura originale ha corso in diverse gare del 1980, e più che per i suoi successi in pista, è diventata un'icona per la sua bellezza. Cosa c'è di meglio di una supercar da corsa tedesca con la mela morsicata vintage della Apple?

Quella in vendita per mezzo milione di dollari è una replica fedele della versione originale, ed include tutte le serigrafie originali: non solo la mela arcobaleno, ma anche il motto "Don't upset the Apple Car", oltre che la scritta Apple Computer, nome con cui era nota l'azienda di Steve Jobs all'epoca.

Certo 499.000$ sono una bella somma, ma mettiamola così: è l'unico modo che avete di possedere un'auto del genere se siete dei semplici e volgari milionari, e non dei multi-milionari (o meglio ancora dei mega-milionari). La Porsche 935 K3 del 1979 originale è quotata sopra ai 10 milioni di dollari, ed attualmente è di proprietà dell'attore Adam Corolla che, per quel che ne sappiamo, non ha nessuna intenzione di venderla. Almeno per ora. Per altre informazioni su questa replica vi lasciamo al portale dove è in vendita, DuPont Registry.