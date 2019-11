Renderings retro-futuristici di questa Porsche 993 lasciano a bocca aperta

Mentre Porsche resta esteticamente conservativa da vari decenni con la sua 991, tramite la nuovissima Taycan ha lasciato traspirare la voglia di futuro tramite forme avveniristiche, senza però gettare alle ortiche lo stile classico della casa tedesca. In questo clima arrivano nuovi renderings di una ipotetica 993 versione 2.

Alcuni mesi fa erano già arrivate alcune interpretazioni in chiave moderna della Porsche 993, venduta tra il 1995 e il 1998 nei soli Stati Uniti. I disegni erano fantastici così com'è stato incredibile il lavoro del loro autore, Mathew Parsons. L'artista è adesso tornato all'opera, e il suo progetto è addirittura migliorato, se possibile.

Come potete vedere voi stessi dalla galleria in calce, l'obiettivo è stato quello di adottare nuove e più soffici linee per la vettura. L'ispirazione, oltre a quella ovvia della 993, deriva anche dalla più recente 935 (eccola in una drag race notturna), ultima edizione speciale della 911 e presentata lo scorso anno in via ufficiale.

"La versione 2 adotta un approccio differente per una longtail/widebody 993. Transizioni più regolari tra le varie superfici, raggi più larghi, e un approccio generale più morbido al design. L'alettone è ispirato dalle 993 da gara, con un esotico look a due parti, ove il mio risulta più calzante ad un posteriore allungato." Queste le parole di Parsons rilasciate su Behance.

Dobbiamo ammettere che i disegni computerizzati risultano così eccellenti, probabili e bilanciati che qualcuno potrebbe scambiarli per ufficiali. Sia la qualità dello stile che del rendering è di un livello altissimo, raggiunto estremamente di rado nell'ambito automobilistico.

Nel frattempo Porsche procede coi test della futura Panamera, ecco a voi alcuni scatti trapelati. Per concludere vi rimandiamo invece ad alcuni rumors riguardanti motorizzazioni e potenza delle prossime Cayman e Boxter.