Questi rendering mostrano come potrebbe essere la nuova Volkswagen Polo GTI

Sono trascorsi pochi giorni da quando vi abbiamo mostrato le prime immagine della nuova Polo, la compatta di Volkswagen che debutterà quest’anno con un’iniezione tecnologica di primordine, per farsi largo in un segmento sempre più combattuto, e un restyling estetico che strizza l’occhio alla Golf 8.

Questa estate verrà presentata la versione più birbante del modello, e per l’occasione il portale Motor.es ha creato dei rendering che provano a immaginare l’aspetto della nuova Polo GTI, basandosi sulle informazioni note. Da quel che vediamo, la versione sportiva si ispirerà alla sorella maggiore, riportando sul frontale alcuni stilemi che già conosciamo, a partire dal paraurti anteriore con un’ampia griglia a nido d’ape, ai cui lati vengono incastonati dei LED che diventano quasi delle pietre preziose.

Soffermandoci sull’anteriore, possiamo notare un’altra caratteristica ripresa dalla Golf, come l’iconica linea rossa che unisce i due gruppi ottici, insieme alla linea LED posta al di sotto della griglia superiore, che va a creare un tutt'uno col gruppo ottico ridisegnato del nuovo modello Polo. Piccole modifiche interesseranno anche il posteriore, che dovrebbe sfoggiare un doppio terminale di scarico circolare, gruppi ottici oscurati e la placca GTI al di sotto del marchio, sostituendo la scritta Polo della versione standard.

Le informazioni parlano anche di alcune modifiche agli interni, che daranno un pizzico di sportività in più all’abitacolo, che è già stato aggiornato con l’uscita del nuovo modello, prendendo in prestito elementi della strumentazione in comune con Arteon e Tiguan.

La motorizzazione dovrebbe rimanere invariata, quindi è probabile che verrà installato il motore turbo da 2 litri che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe erogare circa 207 cavalli, sette in più rispetto al modello che andrà a sostituire. La versione sportiva della Polo purtroppo non sarà adatta a un pubblico fresco di patente, ma la versione standard si piazza comunque al quinto posto tra le auto più vendute per i neopatentati, grazie alle sue ottime caratteristiche.