L'ultimo render del Tesla pickup è stupendo e sembra uscito da Cyberpunk

Un digital artist ha pubblicato un nuovo render digitale del Tesla Pickup. La ricostruzione di Stephen William Mason sembra uscire da Cyberpunk 2077, ma si basa su l'unico dettaglio del pickup mostrato direttamente da Elon Musk. Del resto è stato proprio Musk a parlare di un look alla Blade Runner quindi tanto vale spingere sugli eccessi.

"Ultimamente mi sono divertito a smanettare con l'immagine teaser del piclup cyberpunk che Elon aveva pubblicato un bel po' di tempo fa, e alla fine è venuta fuori questa cosa qui", ha spiegato Stephen William Mason. "Ho usato l'immagine teaser (che vi abbiamo messo in apertura ndr) come punto di partenza, e ho poi usato le stesse linee base del design del render del Tesla semi che era stato condiviso. Il layout è simile per molte ragioni a quello del Mercedes Unimog, mentre ho aggiunto delle ruote da uso militare per enfatizzare il potenziale da fuoristrada."

Secondo Mason è comunque molto probabile che il Tesla Pickup avrà quattro porte e gli specchietti laterali, due elementi che il digital artist ha preferito omettere per dare un'immagine ancora più SciFi e cyber punk.

Il risultato è qualcosa che non si allontana poi così tanto da quel "veicolo corazzato del futuro" di cui aveva parlato lo stesso Elon Musk questo ottobre.