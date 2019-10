I render della Tesla Model Zero, dallo stesso designer del Tesla Pickup

Una delle auto più attese di questo 2019 è certamente il Tesla Pickup, una creatura che - nelle promesse di Elon Musk - sarà qualcosa di mai visto prima, un veicolo super carrozzato pronto a compiere qualsiasi operazione. Il suo design finale sarà svelato solo a novembre, ma quali altri lavori ha fatto il suo disegnatore?

A dircelo è Electrek, che ha scoperto un vecchio concept realizzato proprio per Tesla da Sahm Jafari, uno degli uomini chiave dietro la realizzazione del Cyberpunk Truck della compagnia californiana. Jafari è stato assunto da Tesla dopo aver studiato all’Art Center College of Design della California, ancor prima di terminare gli studi aveva fatto uno stage presso l’azienda, che poi lo aveva assunto regolarmente (bello nascere nella Silicon Valley, eh?).

Proprio da quel periodo arriva un interessante concept chiamato Tesla Model Zero, una sorta di monovolume futuristica che, in piccola parte, potrebbe aver contribuito alla creazione del pickup. Chiaramente in questo caso parliamo di tutt’altra vettura, pensata per costare meno dell’attuale Model 3 ed essere accessibile a una larghissima fetta di pubblico. Una vettura che, sin dalle sue intenzioni iniziali, “regalasse una sensazione futuristica ai suoi occupanti”, una filosofia che potrebbe esser stata ripresa a piè pari per il nuovo Tesla Pickup... staremo a vedere, ormai manca poco.