Un render suggerisce il possibile look dell'inedita Porsche 911 Dakar, o Safari

Nell’ultimo anno i fotografi spia hanno avvistato più volte delle Porsche 911 particolari, vestite di nera e camuffate per nascondere la loro natura. Probabilmente, un esemplare nasconde una Porsche 911 ibrida in arrivo nei prossimi mesi, ma un’altra non poteva nascondere il suo assetto particolarmente rialzato.

E dopo i primi avvistamenti sull’asfalto del circuito del Nurburgring, qualche settimana fa la 911 rialzata è stata avvistata durante alcuni test sulla neve, con un corpo vettura che sembra confermare le prime ipotesi fatte su questo modello. Se inizialmente c’era solo un assetto più alto a suggerire una versione votata all’offroad, le ultime foto spia mostravano anche dei fianchetti in materiale plastico sui passaruota e gomme con la spalla più alta del normale.

Ebbene, mettendo assieme ciò che si può carpire dalle immagini assieme alle voci di corridoio, il team di Motor1 ha creato un render che prova ad immaginare il look finale di un’ipotetica Porsche 911 da offroad che al momento viene identificata come Safari o Dakar.

Nell’elaborazione grafica possiamo notare i già citati fianchetti laterali per i passaruota, che vengono però arricchiti con la presenza di nuove minigonne e splitter anteriore dello stesso materiale plastico in tinta nera, sulla falsa riga di quanto visto a bordo della Taycan Cross Turismo (a proposito, qui potete leggere la nostra prova su strada della Porsche Taycan Cross Turismo). I cerchi hanno dimensioni generose ma calzano pneumatici dal battistrada piuttosto scolpito, mentre le piccole prese d’aria sul cofano che solitamente sono appannaggio della versione GT3, diventano un pratico alloggiamento per alcune luci LED supplementari.

Infine sulla parte bassa della portiera hanno aggiunto la famosa striscia Porsche che invece di riportare la scritta Carrera nell’iconico font corsivo, recita invece “dakar”. Ciò che si nasconde sotto alla carrozzeria è ancora del tutto sconosciuto, ma si pensa che possa basarsi sul modello Carrera 4S, che adotta la trazione integrale e il flat six twin-turbo da 3.0 litri con 450 CV e 528 Nm di coppia.

E prima di chiudere, rimanendo in tema di sportive rialzate, non perdetevi le prime immagini della Lamborghini Huracan Sterrato, una supersportiva da fuoristrada.