In un render la Renault 5 Alpine elettrica: la vedremo mai in strada?

Lo scorso 14 gennaio vi abbiamo parlato dell’intenzione di Renault di rilanciare la mitica Renault 5, grande icona anni ‘70 e ‘80, in chiave elettrica. L’annuncio ha ovviamente scatenato la fantasia dei fan, non a caso qualcuno ha già creato una Renault 5 Alpine 100% elettrica.

Questa versione Alpine è l’ideale erede della mitica Renault 5 Turbo anni ‘80, una potente hatchback elettrica dal design accattivante, in una colorazione blu electric che ben si accosta alla sua natura a zero emissioni. Chiaramente si tratta di un esercizio di stile, una prova del tutto ufficiosa, Alpine ha in ogni caso intenzione di lanciare prossimamente ben tre nuovi modelli, e uno di questi sembra essere proprio una piccola auto elettrica pensata per l’uso cittadino.

L’idea di una Renault 5 più potente e sportiva della standard dunque potrebbe non essere così folle. Certo ancora i nodi da sciogliere sono tanti, non sappiamo molto neppure sulla Renault 5 ufficiale. Luca De Meo, CEO del Gruppo Renault, ha solo detto che sarà una vettura che “molte persone potranno permettersi”. Al momento non abbiamo neppure una finestra di lancio della 5 elettrica standard, dunque la Alpine è più di un salto nel vuoto - ma la speranza è l’ultima a morire.