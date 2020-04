Dal render alla realtà: questo folle kit per Golf GTI sarà prodotto davvero

La Volkswagen Golf è di sicuro una delle auto più amate e vendute della storia in Europa, per alcuni appassionati incalliti però esiste solo la Golf GTI. Uno dei modelli più renderizzati del panorama underground, ora però uno splendido lavoro di Khyzyl Saleem diventerà realtà.

Il designer aveva realizzato "su carta" uno splendido kit per la Golf GTI MK2, ora prossimo a essere realizzato sul serio anche grazie all'impegno di JP Performance e Prior Design (se non conoscete il garage, ecco una McLaren 720S by Prior Design) - che hanno contattato Saleem per realizzare nella realtà il suo progetto subito dopo la pubblicazione dei render. Si tratta di un kit alquanto aggressivo, per alcuni potrebbe essere addirittura "opprimente", tanto da schiacciare pesantemente le linee della Golf GTI MK2 originale.

Il giusto prezzo da pagare però per avere una GTI unica e incollata all'asfalto, un mostro chiamato dal suo stesso ideatore "folle creatura dalla trazione posteriore". Saleem, che ha annunciato la lieta notizia sulla sua pagina Facebook, ha anche invitato tutti a tenersi aggiornati in merito alle novità del kit, su quando sarà pronto ed eventualmente cosa si dovrà fare per ordinarlo. Per ora dunque non possiamo fare altro che aspettare, non frattempo non perdetevi la nuova Golf GTI 2020.