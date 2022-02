Un render propone il look di Peugeot 1008: sarà il SUV più economico della casa francese

Negli ultimi dieci anni il segmento dei SUV è stata la rivelazione del mercato automobilistico, tanto da spingere alcune case ad abbandonare il segmento delle station wagon. Negli anni sono diventati più piccoli e a buon mercato, e adesso i SUV potrebbero sostituire anche le city car.

Pensiamo ad esempio alle tre cugine Citroen C1, Peugeot 107 e Toyota Aygo. Con il pensionamento della Citroen C1, possiamo dire che è terminata l’era delle tre city car ex PSA. Ma quali saranno le loro eredi? Per la casa giapponese arriva la Aygo X, una sorta di Yaris in formato ridotto con dettagli che strizzano l’occhio al mondo dei SUV, mentre per Peugeot si parla di un SUV ancora più compatto del 2008, che si chiamerà 1008 e che probabilmente si baserà sulla piattaforma della 208.

In questa maniera dovrebbe diventare il veicolo entry level della casa del leone, oltre ad essere il SUV più economico della gamma. Il render che vedete è un’elaborazione digitale realizzata da Francois Hubert per i colleghi di Carscoops, che mostra le possibili fattezze del modello in questione, basandosi su ciò che si conosce accordando a questo gli attuali stilemi del marchio.

Quello che salta all’occhio è un muso corto e una guida rialzata, con un corpo vettura a cinque porte, per garantire la praticità che caratterizza mezzi come i SUV. Sul frontale vediamo il nuovo logo Peugeot sulla mascherina che riprende il design già visto sul restyling delle 3008/5008, mentre i gruppi ottici ricordano quelli della 208, con tanto di “graffi” laterali che dal fanale scendono sul paraurti a comporre le luci diurne.

Il progetto dovrebbe essere effettivamente in sviluppo, anche perché nel 2017 e poi nel 2019, Carscoops aveva già avvistato una 208 rialzata e con dettagli dal look più votato all’offroad. Al momento è ancora troppo presto per ipotizzare eventuali motorizzazioni ma è facile pensare che, qualora arrivasse sul mercato (forse nel 2025?), potrebbe montare l’1.2 Puretech a 3 cilindri, affiancato da una versione completamente elettrica.