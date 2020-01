I render della nuova Volkswagen Tiguan 2020 in versione R-line

Volkswagen sta lavorando a un restyling del suo bestseller Tiguan, ma come sarà esattamente la nuova generazione? Ce ne danno un'idea i ragazzi di Kolesa.ru.

I designer del sito infatti, esperti in render di altissima qualità, hanno pubblicato sul web le immagini di quello che potrebbe essere il vero restyling della Volkswagen Tiguan di nuova generazione, basato su immagini a bassa definizione dei veri modelli. I render mostrano il crossover compatto con una griglia frontale bassa ancora più ampia, in un allestimento che si avvicina molto al classico R-Line - il migliore della gamma. A impreziosire il design infatti troviamo elementi che non dovrebbero figurare nelle versioni più economiche.

Per vedere l'auto nelle concessionarie c'è però bisogno di aspettare ancora un po' di tempo, Volkswagen infatti dovrebbe lanciarla solo verso la fine di quest'anno - insieme a un avanzato prototipo di Tiguan R, molto simile alla variante seriale. Parlando di motorizzazioni, la nuova Tiguan 2020 dovrebbe offrire un propulsore 2.0 Turbo abbinato a un cambio automatico DSG a doppia frizione con una potenza attorno ai 300 CV e 224 kW. Se tutto va come deve andare, è probabile che vedremo la nuova Volkswagen Tiguan al Salone di Ginevra di marzo, o almeno è quello che gli appassionati sperano.