I render di questa McLaren 765LT Spider prevedono il futuro?

McLaren ha appena presentato la 765LT, una nuova supercar dalle specifiche clamorose, mossa da un V8 biturbo da 4,0 litri e capace di sprigionare 765 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia. Il propulsore è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti, e le prestazioni sono assurde: 0-100 km/h in 2,8 secondi e 0-200 km/h in 7,2.

Poco più di una settimana dopo troviamo sul web i primi rendering che riguardano una possibile variante Spider della supercar britannica. L'autore di questi ottimi disegni è Nikita Aksyonov, designer russo già famoso per altri interessanti lavori di questo tipo. Grazie a lui non abbiamo dubbi sull'aspetto che debba avere la prossima roadster di Woking. L'ispirazione dalla 675LT Spider (eccola nella nostra scheda dedicata) è forte, e infatti il layout utilizzato per la parte retrattile è molto simile. Il resto della vettura è praticamente intonso, infatti non sono stati toccati neanche elementi che in genere vengono subito presi di mira, come lo splitter anteriore, le minigonne, l'alettone posteriore o i paraurti.

La 765LT combina tutti gli elementi aerodinamici in fibra di carbonio per generare il 25% di carico aerodinamico in più rispetto alla 720S stock e, anche grazie alla potenza aggiuntiva, garantisce performance nettamente superiori non soltanto in pista. Anche il peso è stato al centro degli sforzi produttivi, infatti la 765LT ha una massa di 80 kg inferiore se confrontata a quella della 720S.

Questa nuova supercar Longtail verrà prodotta in, numero ricorrente non a caso, 765 esemplari. La compagnia britannica ha assemblato 500 esemplari di 675LT Spider, e speriamo possa portare numeri simili ad una eventuale 765LT Spider.