Un render immagina il look della Lotus Envya, la berlina sportiva a quattro porte

Ad ottobre il SUV elettrico Lotus Eletre ha fatto il suo debutto sul mercato, ma non tutti digeriscono questo segmento e la casa di Hethel lo sa bene, per questo nei piani del brand c’è anche una berlina sportiva a quattro porte che adotterà un design comunque ispirato alla Eletre, e i colleghi spagnoli di Motor.es hanno provato a immaginarla.

Come da tradizione, il nome del nuovo modello Lotus inizierà con la lettera ‘E’, più nello specifico Envya, stando a quanto suggeriscono i nuovi nomi depositati in Cina dal brand. Come già annunciato dalla casa inglese, la prima berlina elettrica Lotus ha nel mirino la Porsche Taycan, dunque i colleghi di Motor.es l’hanno immaginata con un corpo vettura slanciato e sportivo ma con stilemi chiaramente riconducibili a quelli introdotti con il SUV Eletre.

Difficile fare pronostici a livello tecnico, ma si pensa che possa avere due tipi di powertrain, il primo dual motor con un’autonomia di circa 600 km e un secondo, più sportivo, dotato di tre motori elettrici come sulla Eletre, con una potenza che dovrebbe aggirarsi attorno ai 900 CV. Infine ricordiamo che la Lotus Envya dovrebbe arrivare nel 2025, ma il reveal ufficiale è atteso nella seconda metà del 2023 o nei primi mesi del 2024.