Un render della Fisker Pear immagina l'EV economica come una Fiat Multipla futurisitca

Come spiegato dal CEO di Lotus, oggi come oggi è necessario avere in gamma un SUV, e se il SUV Ocean di Fisker riuscirà nell’impresa di conquistare il pubblico, allora per la casa sarà più semplice sviluppare gli altri modelli che ha in cantiere, tra i quali figura anche l'economica Fisker Pear.

La Pear sarà un’auto elettrica “economica” con un prezzo che oscillerà attorno ai 25.000 euro, ma per il momento è stata solo annunciata e mostrata sotto forma di bozzetti. Quando ad Henrik Fisker è stato chiesto se si tratterà di una hatchback piuttosto che un crossover, il boss del brand ha spiegato che non sarà nessuno due in senso assoluto, ma proporrà un corpo vettura tutto nuovo.

Il team di TopElectricSUV ha dunque pensato di renderizzare la Pear basandosi sui bozzetti e su quanto si conosce della vettura, e il risultato è piuttosto eloquente: la Fisker Pear sembra una Fiat Multipla del futuro, con elementi che la ricordano in modo particolare, come la forma del montante A, il cofano molto corto a contrasto con il generoso volume dell’abitacolo riservato agli occupanti.

La Fiat Multipla non era certo una hatchback, ne tantomeno un SUV, e alla luce di questa prima elaborazione grafica della Pear, che mostra una certa somiglianza con il controverso modello italiano, le parole di Henrik Fisker trovano conferma. Voi cosa ne pensate?