Un render basato esclusivamente sulle foto spia immagina il suv elettrico Mach-E

Il Mach-E è uno dei veicoli più attesi degli appassionati. È il primo suv elettrico di Ford, promette un'autonomia di tutto rispetto e —forse più di tutto il resto— avrà un look che prenderà moltissimo in prestito dalle Ford Mustang. Insomma, le aspettative sono alte. Nel frattempo alcune foto spia ci hanno dato una prima idea sul veicolo.

Era stata anche la stessa Ford ha far intravvedere quello che sembra proprio il Mach-E in un video ufficiale dedicato al futuro elettrico del brand. Ora il team di digital artist dietro al portale Mach-E Forum ha preso tutto questo materiale rubato o "fatto trapelare" e lo ha usato per realizzare il render più fedele e verosimile che fosse possibile dell'atteso suv elettrico di Ford.

Per non farsi mancare nulla, sono stati realizzati diversi render ognuno con una diversa possibile verniciatura. Alcune combinazioni sono davvero interessanti.

"Quello che viene rivelato sotto il camuffamento è un bellissimo crossover hatchback dal look sportivo che prende in prestito (si ispira), ma non ruba (duplica) il look degli esterni della Mustang", scrive Mach-E forum. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Sempre rimanendo nell'ambito Mustang elettriche, ieri vi abbiamo anche proposto il render di una futuristica (ed immaginaria) Mustang elettrica. Mentre qualche mese fa un altro digital artist aveva provato ad immaginare il Mach-E.