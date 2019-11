Questo render 3D ci fa sognare una Mustang 100% elettrica

Quando si accosta la parola elettrica a Mustang di solito le reazioni sono due: qualcuno stringe i denti in un ghigno di disgusto, altri invece si emozionano e iniziano a sognare. Mustang significa potenza e divertimento alla guida, ma chi l'ha detto che questi due concetti non si sposino bene anche con una propulsione elettrica?

Non è forse vero che sono proprio le elettriche a darci oggi le emozioni più forti sul fronte delle drag race? Ford per il momento punta ad una posizione di compromesso. Come è noto presto sarà annunciato il primo Suv elettrico del produttore americano. Ford ha detto che il Mach-E, come è soprannominato, prenderà moltissimo dall'estetica delle Mustang, anche se non sarà venduto sotto il brand del pony.

Eppure c'è chi vuole osare già adesso di più, come Charge Cars, che ha prenso una Mustang d'epoca per trasformarle in una 100% elettrica su licenza ufficiale. Più recentemente abbiamo visto qualcosa del genere anche al SEMA di Las Vegas. Questa volta è stata convertita in elettrica una Mustang moderna.

Insomma, come vedete il mondo di chi vuole unire l'immaginario della muscle car per eccellenza con le emissioni 0 e l'iper-tech delle elettriche è già bello che ricco. Oggi vi proponiamo un render 3D particolarmente evocativo, lo ha realizzato un designer di nome Adan Lopez.

Il design del veicolo immaginario prende molto in prestito dall'attuale generazione di Mustang, salvo ridisegnare tutto in una chiave ancora più futuristica. Insomma, se dobbiamo pensare ad una Mustang con lo stile delle elettriche di oggi, ce la immaginiamo proprio così.