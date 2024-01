Renault Zoe, stop a produzione fra pochi mesi: verrà sostituita dalla nuova R5

La nuova Renault 5 è pronta ad arrivare e si porterà dietro una vittima, ovvero la Renault Zoe. La prima city car elettrica della compagnia.

Questo addio è confermato dalla cessazione ufficiale della produzione, l'ultima possibilità di personalizzare il proprio esemplare con il configuratore è ormai già un ricordo. I concessionari, per chiudere una vendita, dovranno attingere dalle scorte residue o verificare la disponibilità di modelli ancora in produzione (e magari venderli alla svelta a prezzi scontati?).

Le linee di assemblaggio a Flins continueranno a produrre gli ultimi veicoli ordinati per qualche giorno, poi sarà game over. Se inizialmente la data di fine produzione era fissata per marzo 2024, sembra che i tempi siano stati accelerati proprio per favorire il più possibile il successore (ecco l'ultimo prezzo di listino della).

La carriera di Zoe, iniziata con il debutto al Salone di Ginevra nel 2012 e l'arrivo nelle concessionarie nella primavera del 2013, si avvia a conclusione dopo quasi 11 anni di onorata attività. La presentazione, invece, della R5 è attesa per il 26 febbraio, con le prime consegne previste per settembre 2024. Questo intervallo di tempo crea un vuoto che potrebbe favorire i concorrenti. La fine della carriera di Zoe potrebbe diventare un'opportunità per ottenere vantaggio da offerte su modelli in stock, soprattutto considerando le sue ancora notevoli qualità lato soprattutto autonomia.