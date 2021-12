Renault Zoe e Dacia Spring bocciate al crash test Euro NCAP: le peggiori degli ultimi anni

I crash test sono fondamentali per la nostra sicurezza, dato che mettono alla prova i veicoli che andremo ad acquistare e spronando le case costruttrici a fare sempre meglio. Dopo gli ultimi test svolti dall’Euro NCAP, è emerso che Renault Zoe e Dacia Spring necessitano di tante attenzioni perché il loro risultato è tutt’altro che buono.

L’Euro NCAP si occupa della valutazione della sicurezza delle auto dal 1997 e, ironia della sorte, il primo veicolo nella storia ad aver ottenuto le 5 stelle nella sicurezza era marchiato Renault, nella fattispecie il modello Laguna. Quest’oggi la casa francese deve fare i conti con un risultato da zero stelle con la Zoe, e una sola stella con la cugina Dacia Spring.

Di recente abbiamo visto pessimi risultati per i modelli Fiat testati dal Latin NCAP, che si occupa dei veicoli destinati al mercato sudamericano, ma lo standard europeo è più esigente e generalmente le valutazioni sono di gran lunga superiori. La Reanult Zoe (qui trovate lo stress test di Matteo Valenza sulla Renault Zoe 2021) è diventata la terza auto della storia dell’Euro NCAP ad ottenere zero stelle, dopo la Fiat Punt del 2017 e la Fiat Panda del 2018.

Ma cosa si nasconde dietro a questa valutazione? Ebbene, bisogna tenere conto il modello attuale della Zoe è soltanto un aggiornamento della vettura uscita quasi dieci anni fa (che ottenne nel 2013 5 stelle Euro NCAP), e nell’ultima versione ha “perso” l’airbag laterale, che ha inciso ulteriormente sulla valutazione finale. In questi dieci anni, e come succede ogni anno, i crash test si sono aggiornati e inaspriti per garantire un tasso di sicurezza sempre superiore, e questo ha indubbiamente inciso sulle performance della piccola elettrica francese.

Secondo l’ente europeo la Renault Zoe “offre una scarsa protezione in caso di incidenti in generale, una scarsa protezione per gli utenti della strada vulnerabili e manca di una tecnologia significativa per evitare gli incidenti, squalificandola per qualsiasi stella”.

La Dacia Spring si è comportata meglio, riuscendo ad acciuffare almeno una stella, ma il giudizio resta comunque severo: “Le sue prestazioni nei crash test sono decisamente problematiche, con un alto rischio di lesioni potenzialmente letali per il torace del guidatore e la testa del passeggero posteriore nei crash test frontali e protezione del torace marginale in caso di impatto laterale. Le mediocri prestazioni in caso di incidente e la scarsa tecnologia di prevenzione degli incidenti danno luogo a una valutazione di una stella”.

Parlando di entrambe le vetture, Michiel van Ratingen, segretario generale di Euro NCAP ha detto: “Non solo queste auto non riescono a offrire una sicurezza attiva di serie apprezzabile, ma la loro protezione degli occupanti è anche peggiore di qualsiasi veicolo che abbiamo visto in molti anni. È cinico offrire al consumatore un'auto Green accessibile al costo di un maggiore rischio di lesioni in caso di incidente”.