Una Renault Zoe 2021 portata allo 0% di batteria: ecco quanti km ha percorso

Se possedete un'auto elettrica, oppure state pensando di acquistarne una, vi sconsigliamo assolutamente di portare la carica allo 0% per non danneggiare troppo la chimica della batteria. Per fare test estremi del resto c'è il nostro amico Matteo Valenza, che ha portato una Renault Zoe oltre lo 0% in condizioni "difficili".

Solo portando un'auto elettrica allo 0% si può in effetti scoprire quanti chilometri può effettivamente percorrere con una singola carica, non è però una pratica consigliata e nell'uso normale è anche difficile arrivare a tale percentuale, a meno che non si sia in una situazione d'emergenza. Matteo Valenza, il nostro youtuber elettrico preferito, ha ovviamente portato la vettura allo 0% di proposito, senza volerlo però si è trovato sotto la pioggia, stretto nella morsa del vento, con il riscaldamento acceso e non solo, insomma le condizioni peggiori per la batteria.

Ricordiamo che la Renault Zoe 2021 con batteria da 52 kWh (per saperne di più: come innamorarsi della Renault Zoe da 52 kWh) è un'auto cittadina eccezionale, capace di superare i 400 km con una carica. La vettura di Matteo, basandosi sul consumo medio, ha stimato 356 km con il 100% di batteria, vediamo però cos'è riuscito a fare lo youtuber bresciano.

Una volta scarica, l'auto ha subito suggerito di andare a una colonnina nelle vicinanze, inoltre fino al 3% non c'è stato alcun calo nell'erogazione della potenza, poi è spuntata l'icona delle "prestazioni limitate" con tanto di tartarughina. Allo scoccare dello 0% di batteria Matteo aveva percorso 282,3 km senza risparmiare più di tanto la vettura (con una media di 54,3 km/h) e con riscaldamento sempre acceso. Il test è finito a 283,9 km, con la Zoe che probabilmente avrebbe avuto ancora qualche altro chilometro da percorrere ma per non rimanere fermo per strada Matteo ha preferito ricaricare. Considerando le condizioni meteo e le temperature esterne, e la poca economia nello stile di guida, si tratta di un'autonomia di tutto rispetto per la piccola Zoe.