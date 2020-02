Renault ZITY: il servizio di car sharing ufficiale del brand francese

Arriva Renault ZITY, un servizio con cui la casa automobilistica francese promette "la stessa flessibilità che si ha possedendo un'auto" senza tuttavia almeno parte degli svantaggi legati all'auto di proprietà. Il servizio è in collaborazione con Ferrovial, e mette al centro la Renault ZOE (che a livello vendite è stato un successone).

Eh già, perché la flotta di Renault ZITY sarà interamente composta dall'auto elettrica del brand. Ben 500 Renault ZOE a servizio dei clienti del nuovo servizio. Renault ZITY sarà disponibile a Parigi, 24 ore su 24, e 7 giorni su 7. A Parigi, come in molte altre capitali europee, il car sharing sta andando a gonfie vele. È addirittura un parigino su cinque ad usare abitualmente i servizi di car sharing.

Ma ZITY ha alle spalle anche una discreta esperienza, nel 2017 il servizio era stato lanciato a Madrid in Spagna. Nella città spagnola la flotta di Renault ZOE ha già toccato le 650 vetture.

"Questo debutto a Parigi rappresenta un nuovo passo in avanti per la partership tra il Gruppo Renault, pioniere nei veicoli elettrici in Europa, e Ferrovial, uno degli operatori di infrastrutture e servizi urbani più importanti al mondo".

Il funzionamento non si discosta molto da quello di altri servizi di car sharing: si usa un'app per cercare e prenotare i veicoli disponibili più vicini. Sempre lo smartphone permette poi di accedere al veicolo.