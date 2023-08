Renault vs Ue: 'Stanno penalizzando le utilitarie, ormai le piccole non sono un business'

Torna allo scoperto il CEO di Renault. Dopo che Luca De Meo ha definito le auto elettriche solo per ricchi, questa volta il numero uno di ACEA si è soffermato sulla scomparsa delle utilitarie e delle city car dalle strade europee.

Secondo il massimo esponente dell'azienda francese, la colpa di tale sparizione è delle normative europee: "In Europa bisogna tornare a produrre auto piccole – ha detto il manager milanese parlando con BFM Business - una piccola auto elettrica impatta meno di una berlina di cinque metri, è ovvio. Ma le normative attuali non permettono di fare affari e per me la priorità sono gli affari”.

Quindi De Meo ha meglio argomentato: "Sulle piccole auto non c'è molto business. Tutte le normative europee penalizzano solo i costruttori che hanno una tradizione nelle piccole auto". Renault ha recentemente detto addio alla Zoe, city car elettrica, ma si può consolare con la Twingo, prevista sia in versione termica quanto elettrica. A breve, inoltre, farà la sua comparsa la tanto attesa Renault 5, che però potrebbe costare attorno ai 30mila euro e non ai 20mila annunciati due anni in occasione della presentazione del concept.

Fiat, invece, produce la Panda e la 500, mentre la Ypsilon di casa Lancia è un'altra delle vetture storicamente più vendute sul mercato del nostro Paese. In ogni caso le parole di De Meo sono alquanto poco rassicuranti visto che, un'eventuale scomparsa delle utilitarie significherebbe l'eliminazione dal mercato di un tipo di vetture solitamente a buon mercato, e proprio per questo sempre in cima alle vendite.

Con la crescita esagerata dei prezzi dallo scoppio del covid e dalla guerra in Ucraina, è diminuito in maniera esponenziale il potere di acquisto degli acquirenti di conseguenza sono decresciuti coloro che possono permettersi una vettura.

Tenendo conto che in Italia il prezzo medio di un'auto nuova è di 30mila euro è chiaro come le utilitarie e le city car a buon mercato siano “pane” per coloro che non hanno grandi disponibilità.