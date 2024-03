La Renault più venduta in Italia in promo a marzo 2024 con uno sconto di 5.300 euro

Fra le tante aziende che stanno mettendo in campo delle offerte alquanto interessanti non si può non menzionare Renault. A febbraio l'azienda ha anticipato gli incentivi con bonus fino a 13.750 euro, e anche per il mese di marzo ha sfornato alcune promo alettanti per tutti coloro che volessero acquistare le auto del noto marchio d'oltralpe.

In questo spazio vogliamo soffermarci in particolare sulla Renault Captur. Si tratta al momento della vettura di Renault più venduta in Italia, 5.400 immatricolazioni nei primi due mesi del 2024 (decima auto più venduta in assoluto), e 2.919 nel solo mese scorso, nona assoluta nella classifica delle 10 auto più vendute in Italia a febbraio 2024. Inoltre stiamo parlando della quinta B-SUV più venduta dietro a Jeep Avenger, Toyota Yaris Cross, Dacia Duster e Peugeot 2008.

Ebbene, due sono le offerte al momento attive, a cominciare da quella più economica che permette di ottenere la Renault Captur in versione equilibre TCe 100 GPL a 17.950 euro anziché 21.950, il prezzo da listino. Si tratta di un'offerta che prevede 2.000 euro di incentivi statali ed altri 2.000 di bonus Renault. Un esempio di finanziamento? Anticipo da 1.400 euro, 36 rate da 120,28 euro e rata finale da 14.061 euro, offerta valida fino al 2 aprile.

In alternativa potreste acquistare la versione della Captur E-Tech Full Hybrid 145 equilibre a 21.550 euro invece che 26.850 euro, quindi con ben 5.300 euro di sconto. In questo caso il finanziamento prevede un anticipo di 3.300 euro, 36 rate da 120 euro al mese e una rata finale da 16.916 euro.

Rimanendo in casa Renault, vi segnaliamo anche l'offerta per la Clio Full Hybrid da 100 euro al mese, per un prezzo di 17.750 euro invece che 22.250. L'Austral ha invece una promo da 34.750 nella versione E-Tech Full Hybrid evolution, acquistabile con una rata da 190 euro al mese, mentre l'Espace è in vendita da 300 euro al mese con uno sconto di 4.550 euro, leggasi 39.150 euro anziché 43.700. Infine segnaliamo la Renault Arkana E-Tech Full Hybrid da € 160 al mese, in vendita a 29.450 euro anzichè 32.750.