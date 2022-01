Renault venderà solo auto elettriche a partire dal 2030: è ufficiale

La notizia era nell'aria da tempo, e arriva dopo che altri brand storici hanno già fatto la stessa mossa (Ford venderà solo veicoli elettrici dal 2030, per esempio): Renault ha annunciato che venderà solo auto elettriche dal 2030 in Europa.

Non parliamo di auto elettrificate ma proprio 100% elettriche, niente ibride, niente Plug-in Hybrid (che fra l'altro sono al momento sotto accusa da più fronti: tutti contro le auto Plug-in Hybrid), solo vetture a batteria. A dirlo è stato il CEO di Renault Luca De Meo, cambiando di fatto la più recente strategia che voleva il 90% delle auto del marchio elettriche e il restante 10% rappresentato da altre alimentazioni.



Certo la compagnia si riserva un Piano B: nel caso in cui dovessero presentarsi ostacoli, prezzi della corrente elettrica sempre più alti oppure mancanza di infrastrutture di ricarica adeguate, Renault continuerà a vendere auto a combustione interna. Anche Dacia farà piccoli passi verso l'elettrificazione completa, lo switch in questo caso però "avverrà il più tardi possibile", dunque probabilmente dopo il 2030 (ma prima del 2035, data dalla quale l'UE vorrebbe vendere solo nuove auto elettriche).



Di certo la rotta è ormai tracciata, oltre a Ford ricordiamo che anche Hyundai ha deciso di vendere solo auto elettriche in Europa. Renault del resto ha investito molto nella tecnologia elettrica e un chiaro risultato è la nuova Mégane E-Tech (primo contatto con la Renault Mégane E-Tech elettrica), che inaugura una seconda generazione di BEV francesi.