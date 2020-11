Renault Twizy F1, un'edizione speciale che costa più di 22.000 euro

Dopo anni di sole berline e SUV premium, il mercato delle auto elettriche sta virando verso qualcosa di estremamente diverso: le ultra compatte economiche, pensate esclusivamente per la città. Fra queste potremmo inserire anche la famosa Renault Twizy, che ora ha una variante F1.

La speciale Renault Twizy F1 che vedete nelle foto non arriva direttamente dall’azienda francese bensì dall’Inghilterra. A produrla - in soli 5 esemplari - è la Oakley Design, azienda specializzata in tuning e modifiche di auto sportive, non fatevi ingannare però dal nome e dall’aspetto, dallo spoilerone anteriore e da quello posteriore, che rendono questa Twizy particolarmente cattiva.

Meccanicamente abbiamo le stesse identiche caratteristiche della Twizy standard, con un motore elettrico da appena 17 cavalli e una batteria da 6,1 kWh, capace di garantire un’autonomia di circa 80 km. Di sportivo, a livello prestazionale, abbiamo dunque ben poco, inoltre tali modifiche hanno un prezzo: in totale questa speciale edizione viene a costare in UK 19.999 sterline, poco più di 22.300 euro.

Un autentico salasso, se pensiamo alle possibilità della vettura, a qualcuno fra voi però potrebbe piacere; in questo caso trovate un modello in vendita su Pistonheads. Se invece volete conoscere le auto elettriche cinesi ultra economiche che stanno spopolando al momento, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato.