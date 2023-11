Renault Twingo Williams: dopo 30 anni svelato il progetto 'clone' della Clio

Sulle strade degli anni '90 era possibile ammirare spesso e volentieri Clio Williams, Saxo VTS e Peugeot 106 Rallye, le più belle sportive di quel magico periodo di 30 anni fa. Forse non tutti sanno però che Renault tentò un esperimento simile anche con la Twingo.

Il riferimento è al progetto Twingo Williams, concept che è stato svelato per la prima volta solo quest'anno, approfittando del fatto che nel 2023 la Twingo, così come la Fiat Punto, ha compiuto i 30 anni di età.

L'azienda francese ha mostrato un prototipo a lungo gelosamente custodito, in occasione del salone Retromobile di Parigi. L'idea di Renault era quella di riproporre nella Twingo quanto fatto da John Cooper con la Mini, quindi una variante estremamente sportiva della sua city car.

Si sarebbe partiti dal motore quattro cilindri 2,0 litri della Clio che sviluppava ben 150 cavalli, tanti all'epoca per una “piccoletta”. Al progetto la casa automobilistica lavorò per tutto il 1993 con l'obiettivo di fare della Twingo Williams uno dei punti di riferimento per la categoria, e si riuscì anche ad introdurre il motore della Clio nella sua “cugina” senza modificare la posizione trasversale anteriore, anche se la testata e il collettore di aspirazione erano letteralmente attaccati alla carrozzeria.

Venne inoltre utilizzato anche il cambio della Clio ma si presentò un problema, il raggio di sterzata era troppo stretto di conseguenza sarebbe stato impossibile omologare la Twingo per le strade di tutti i giorni.

Altro ostacolo alla messa in commercio del progetto derivava dal fatto che la Clio Williams stava andando molto bene sul mercato, e una Twingo simile l'avrebbe potuta oscurare. Infine, vennero rivelate delle vibrazioni eccessive nonostante venne introdotto un roll bar di sicurezza nel telaio: alla fine il progetto fu accantonato, peccato.