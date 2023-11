Renault Twingo, ufficiale il ritorno nel 2026: elettrica a meno di 20mila euro

Renault rispolvera la Twingo, questa nuova nuova city car elettrica sarà l'entry level del marchio al costo di circa 19.000 euro. La presentazione è avvenuta Capital Markets Day da parte della società Ampere del Gruppo Renault.

Twingo elettrica dovrebbe arrivare nel 2026 e sarà prodotta in Europa; si posizionerà sotto le prossime Renault 4 e Renault 5. Luca de Meo, il capo del Gruppo Renault, ha promesso che il prezzo competitivo al quale sarà proposta farà concorrenza diretta ai rivali cinesi.

De Meo ha affermato anche che la produzione della Twingo costerà il 50% in meno rispetto a un nuovo SUV di segmento C grazie alla riduzione dei cosati dei materiali e alla maggiore attenzione al software che richiederà meno componenti (ecco come Renault svolgerà i test di durabilità dei suoi veicoli nel nuovo piano industriale).

La nuova Twingo è descritta come un "veicolo urbano adatto allo scopo e senza compromessi", offrendo un'efficienza di 9.8 km per kWh e riducendo le emissioni di CO2 del 75% rispetto alla media delle auto a combustione europee.

L'evento del Capital Market Day ha anche segnato il lancio ufficiale di Ampere, una nuova società autonoma all'interno del Gruppo Renault, con l'obiettivo di progettare, ingegnerizzare, produrre e commercializzare veicoli elettrici in Europa. Ampere concentrerà i suoi sforzi su veicoli dei segmenti B e C, utilizzando le piattaforme elettriche esistenti del Gruppo Renault.

La gamma Ampere comprenderà la Twingo, la 5, la 4 e la Legend, oltre a due ulteriori veicoli elettrici per il marchio Renault Alpine e la nuova Nissan Micra della quale vi abbiamo mostrato il concept. La società mira a raggiungere la parità di prezzo tra veicoli elettrici e a combustione, riducendo i costi variabili e migliorando le operazioni di produzione. Ampere prevede di vendere circa un milione di veicoli elettrici all'anno entro il 2031.