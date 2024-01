Renault Twingo, un tuner giapponese l'ha trasformata in una R5

Renault Twingo è forse una delle auto (storicamente) più prese di mira dai tuner di tutto il mondo. Malgrado gli anni passino, molti non resistono ancora alla tentazione. Cars Hatano, rinomato preparatore giapponese, ha recentemente svelato al salone di Tokyo 2024 due sorprendenti interpretazioni della terza generazione della Renault Twingo.

Quest'auto integra un motore V6 sovralimentato, tanto per stare leggeri. Come abbia fatto a farcelo entrare dentro però è la vera domanda. Il concept si chiama "C'eLavie 105 Maxi", un omaggio straordinario all'iconica Renault R5 Turbo, nota anche come Le Car negli Stati Uniti. Il design rally ispirato è evidente, con l'inclusione di luci ausiliarie esclusive che conferiscono alla parte anteriore un'apparenza grintosa e pronta a sfidare terreni impervi. Il secondo esemplare, elegantemente dipinto in rosso, sembra una versione più "addomesticata".

l'influenza JDM si riflette nella vivace combinazione di colori, dominata da tonalità di blu e rosso. Cars Hatano, con una tradizione che risale addirittura al 1947, ha dichiarato di aver tratto ispirazione dal design dell'Alpine A110, includendo persino il motivo dei cerchi. L'interno riflette invece un omaggio ai dettagli della Renault 5 Turbo, con sedili avvolgenti sviluppati in collaborazione con il rinomato tuner francese Ravage, rivestiti in un materiale in velluto (questa invece è una Renault Twingo immaginata da una IA).

Sebbene la leggendaria Renault Maxi 5 Turbo degli anni '80 sfoggiava oltre 300 cavalli da un motore quattro cilindri turbo da 1,4 litri, questa concept car adotterà, come già detto, un audace V6 sovralimentato. Dettagli precisi sulla potenza non sono ancora disponibili, poiché il sintonizzatore installerà questo propulsore a sei cilindri successivamente all'evento di presentazione n(magari potrebbe andare tutto quanto storto).

A proposito, lo sapete che uscirà la nuova Renault Twingo elettrica? Vi abbiamo scritto un paio di righe su tutto ciò che sappiamo di questa futura auto a batteria. Uscirà nel 2026.