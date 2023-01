Renault Twingo festeggia con l'AI i suoi 30 anni: arriva #ReinventTwingo

Renault Twingo continua a rubare la scena in questo inizio di 2023, merito anche di una lodevole iniziativa lanciata dall'azienda francese in vista del 30esimo compleanno dell'amata utilitaria. Nell'anno da poco iniziato, infatti, la piccola transalpina spegnerà trenta candeline e si è deciso di omaggiarla nel migliore dei modi.

Dopo la nota querelle a distanza fra Shakira e il suo ex marito, che ha visto Pique presentarsi in allenamento a bordo di una Twingo, l'utilitaria venuta alla luce nel 1993 è pronta a reinventarsi per celebrare al meglio le tre decadi, e per farlo ha chiesto un aiuto a tutti noi.

E' stata infatti lanciato un nuovo contest dal titolo "reinvent Twingo" che prenderà il via ufficialmente il prossimo 1 febbraio e che si chiuderà il 31 marzo. Obiettivo, disegnare una versione totalmente differente dell'auto francese con l'aiuto della tecnologia, precisamente dell'Intelligenza Artificiale. Per dare vita alla propria creazione bisognerà utilizzare i programmi di AI più noti, come ad esempio Dall-E ma anche Midjourney, Stable Diffusion, dare loro i comandi e attendere il risultato.

Giusto per fare capire l'obiettivo dell'iniziativa, Renault ha pubblicato una serie di concept alquanto bizzarri fra la Twingo volante, quella in versione camper, ma anche un modello sottomarino, quello marziano e molti altri ancora. Una volta che la creazione sarà realizzata, non si dovrà fare altro che pubblicarla sui social con l'hastag #ReinventTwingo. A quel punto i designer Renault selezioneranno la più bella, per poi produrla fisicamente.

"Una volta disponibile solo per le élite della tecnologia, l'intelligenza artificiale è ora aperta a tutti in soli tre clic – le parole di Arnaud Belloni, Global Chief Marketing Officer di Renault - questa nuova tecnologia accessibile consente a tutti di liberare il potere della propria immaginazione. Abbiamo voluto rendere omaggio all'iconica Twingo dando a tutti la possibilità di partecipare al processo creativo. Presenteremo la prima concept prodotta con intelligenza artificiale e umana, generata direttamente dai disegni che riceveremo". Renault ha recentemente presentato il modello E-Tech Urban Night di Twingo, provato anche dalla nostra redazione.