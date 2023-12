Renault Twingo elettrica a 40 euro al mese: così il leasing sociale in Francia

Anche in Italia si sta prendendo in seria considerazione l'idea del leasing sociale, l'acquisto di un'auto elettrica a 100 euro al mese. L'iniziativa è partita dalla Francia, dove il progetto entrerà ufficialmente in vigore dal primo gennaio 2024, con l'obiettivo di permettere l'acquisto di una green anche a chi non ce la fa economicamente.

L'idea alla base è che lo Stato aiuti l'automobilista sobbarcandosi il costo dell'auto, venendo poi ripagato con una piccola rata al mese da parte del proprietario dello stesso veicolo.

Potrebbe essere proprio questa la soluzione ideale per diffondere gli EV, visto che da molti le auto con le batterie sono ritenute ancora troppo care. E un esempio lampante del leasing sociale è quello riportato da automobile-propre, che segnala la possibilità di acquistare una Renault Twingo elettrica ad un prezzo molto interessante: 40 euro al mese senza deposito a partire dal prossimo gennaio.

Si tratterà ovviamente di un'offerta a tiratura limitata di conseguenza bisognerà essere lesti se si vorrà tentare l'acquisto. Il prezzo di partenza è di 100 euro al mese, ma come segnalano i francesi, con una serie di bonus si può appunto arrivare alla modica cifra di 40 euro mensili per tre anni.

L'offerta comprende manutenzione, garanzia e assistenza, resta invece esclusa l'assicurazione, ma la Losange offrirà sei mesi di ricarica gratuita su tutte le varianti Twingo che ha un'autonomia, ciclo WLTP, da 190 chilometri, ovviamente sufficienti per esigenze quotidiane, in città.

Oltralpe il leasing sociale viene riservato a coloro che hanno un reddito fiscale unitario di riferimento (una sorta di ISEE), inferiore ai 15.400 euro, e si deve inoltre giustificare di usare il veicolo per andare a lavoro con un percorso di almeno 15 chilometri.

Tramite il sito ufficiale è possibile registrarsi prima dell'apertura degli ordini della Twingo previsti dall'1 gennaio 2024, un classico pre-order. La Francia spera di rendere l'auto elettrica democratica grazie a questo sistema, e siamo certi che se l'esperimento dovesse risultare vincente saranno molti i Paesi che prenderanno spunto, speriamo anche l'Italia.