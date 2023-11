Renault Twingo, in Francia annunciano il suo ritorno: ecco come potrebbe essere

La Renault farà sparire nei prossimi anni 5 modelli dai propri listini sostituendoli con vetture full electric. Fra le auto in uscita vi è anche la Renault Twingo che dovrebbe essere sostituita dalla Renault 5 e in seguito dalla R4.

La Twingo è presente anche nel modello green ed è una delle 13 auto elettriche più economiche al momento sul mercato in Italia, ma evidentemente i piani alti di Renault hanno altri programmi.

Eppure c'è chi si dice convinto che a breve la piccola utilitaria francese possa tornare in vesti completamente inedite, ed in particolare l'Autojournal. Nell'ultimo numero del magazine francese vengono forniti un po' di dettagli in merito alla nuova vettura, a cominciare dalle dimensioni, 3,6 metri di lunghezza, quindi una vettura compatta del Segmento A.

I posti a sedere non è ben chiaro se saranno 3 o 4, mentre le motorizzazioni saranno al 100% elettriche con tanto di batterie di nuova generazione da 30 kWh e un'autonomia con una sola ricarica da 300 chilometri.

Infine, a livello di design, come si nota anche dalle foto-render pubblicate, si tratterà di fatto di un remake del primo modello. Ovviamente non vi è nulla di ufficiale ma è probabile che Autojournal abbia informazioni in suo possesso tali da indurlo appunto a pubblicare una notizia così importante in prima pagina.

Del resto i piani per le auto elettriche sono ambiziosi in casa Renault di conseguenza non deve sorprendere l'eventuale arrivo di una city car magari con un prezzo al di sotto dei 20mila euro, di modo da andare incontro alle esigenze degli automobilisti che vogliono passare all'elettrico e che da tempo chiedono appunto auto a più buon mercato.

Difficile comunque che, se mai una nuova Twingo dovesse arrivare, venga prodotta in tempi brevi tenendo conto che l'azienda francese è concentrata sulla 5, (che dovrebbe sbarcare sul mercato nel 2024), e poi sulla R4.