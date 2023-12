Renault Twingo Alpine, ci sarà anche la versione 'sport' dell'elettrica da 20mila euro?

La nuova Renault Twingo, che arriverà nel 2026 e costerà meno di 20mila euro, è senza dubbio una delle city car green più attese dei prossimi anni. I francesi hanno dato l'annuncio in pompa magna con l'obiettivo di appiattire i listini delle elettriche attraverso un'auto del popolo.

La nuova Twingo soddisferà la voglia di coloro che intendono passare all'elettrico grazie ad un prezzo che sarà competitivo, 20 mila euro, una cifra che fino ad ora non è mai stata toccata da alcun veicolo elettrico, tenendo conto che in Italia vi sono solo 13 auto elettriche al di sotto dei 35mila euro.

Renault starebbe comunque pensando anche ad una versione più performante della stessa piccola Twingo, o per lo meno, questo è quello che paventano i colleghi francesi di Auto-Moto, secondo cui non è da escludere un modello Alpine della stessa vettura.

Di fatto l'Alpine è l'equivalente dell'Abarth per la Fiat, e negli scorsi giorni è stata presentata la line up di veicoli elettrici, che include anche la versione sportiva dell'attesa Renault 5. Difficile comunque fare delle previsioni certe circa i dettagli tecnici della nuova Twingo, ma si può ipotizzare un look senza dubbio più aggressivo rispetto al già ottimo modello di serie, così come si può notare nella foto che trovate qui sopra.

Non è quindi da escludere un potenziale motore elettrico da 125 cavalli, mentre la capacità della batteria dovrebbe essere al di sotto dei 40 kWh. In ogni caso il prezzo non dovrebbe essere esagerato, tenendo conto che la base di partenza saranno i suddetti 20mila euro. Si può quindi pensare ad un listino compreso fra i 25mila e i 30mila euro, senza dubbio una cifra molto interessante.

Sia chiaro, è ancora molto presto per capire se realmente avremo una Twingo sportiva che continui la grande tradizione nel motorsport di Renault, ma tutto fa pensare che l'ipotesi sia altamente credibile.