Renault Twingo 2026, l'attesa auto elettrica da 20mila euro: tutto quello che sappiamo

Fra le auto elettriche più attese dei prossimi anni vi è senza dubbio la Renault Twingo, city car in uscita nel 2026. I francesi hanno sorpreso tutti poche settimane fa svelando al mondo intero il “remake” della mitica prima versione dell'utilitaria, annunciandola nelle nuove vesti a batteria.

Uscirà fra due anni e sarà decisamente low cost, visto che dovrebbe costare attorno ai 20mila euro, una cifra molto interessante tenendo conto che in Italia vi sono solo 13 auto elettriche al di sotto dei 35mila euro.

Secondo quanto raccolto dai colleghi di Carscoops, il design finale della Twingo non dovrebbe discostarsi di molto da quello mostrato lo scorso novembre per il concept “Legend” e ispirato al modello originale del 1992. E' probabile che vi siano delle ruote di dimensioni ridotte e dei fari un po' più “classici”, ma in ogni caso la vettura dovrebbe essere molto simile al prototipo svelato dal CEO Luca De Meo.

Tutto tace per quanto riguarda gli interni, da cui non ci aspettiamo troppi fronzoli visto anche il prezzo d'attacco: semplicità, linee essenziali, e tanta praticità. Per quanto riguarda la piattaforma che verrà utilizzata per la produzione della nuova Twingo, è probabile l'AmpR Small, nativa per veicoli elettrici, già nota come CMF-BEV.

La city car del 2026 avrà inoltre un pacco batteria più economico e dei motori elettrici meno potenti, e ciò permetterà di contenere i costi di molto. Non sono da escludere comunque delle versioni differenti, magari una entry level “basic” e altre con delle batterie più performanti. In ogni caso Renault ha parlato della “migliore efficienza della categoria”, con un consumo da 10 kWh/100 km e una riduzione del 75% delle emissioni di CO2 durante l’intero ciclo di vita rispetto al veicolo ICE europeo medio di 2023.

Dove sarà prodotta la nuova Twingo? Per ora non si sa, ma non è da escludere possa essere realizzata a Novo Mesto, in Slovenia, così come la Twingo uscente e la Clio. Si tratta senza dubbio di una delle elettriche più attese, ma quando uscirà dovrà vedersela con la nuova Fiat Panda, presentata la prossima estate, la Citroen e-C3, e probabilmente la piccola di casa Volkswagen, la VW ID.1, in arrivo nel 2025.