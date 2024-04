Renault Symbioz, pronto il nuovo SUV ibrido: ecco come sarà e tutto quello che sappiamo

Dopo aver svelato pochi giorni fa il nuovo Captur 2024, Renault è pronta a ufficializzare un altro SUV compatto, leggasi la Symbioz, annunciata con un teaser nelle scorse settimane.

Si tratta di un nuovo modello che andrà ad arricchire l'offerta della Losanga, piazzandosi fra il sopracitato Captur e l'Austral. I francesi de L'Argus hanno realizzato i due render che trovate su questa pagina, svelando quindi uno Sport Utility Vehicle che riprende la mascherina Renault già vista nelle ultime "uscite".



Avrà una lunghezza di 4,41 metri (rispetto ai 4,23 di Captur e i 4,51 di Austral), andando di fatto a sostituire la Megane termica che ha chiuso il suo ciclo di vita il 5 aprile scorso, così come l'Arkana, che invece saluterà tutti nel 2025. Sul frontale si rivederà la firma di Gilles Vidal, quindi con una griglia in larghezza, dei gruppi ottici sottili e svasati verso l'esterno, e luci di marcia diurna a boomerang. Presente inoltre una grande presa d'aria sullo scudo, mentre il tetto sarà in vetro opacizzato Solarbay, lo stesso già visto su Scenic e Rafale.

Rispetto alla Captus la Symbioz avrà un passo allungato e uno sbalzo posteriore, che giustificheranno quindi i quasi 20 centimetri di lunghezza in più. Le luci posteriori ricorderanno quelle della Scenic E-Tech, con una forma che accentuerà ulteriormente la larghezza dell'auto dal punto di vista visivo.

Obiettivo della nuova Renault Symbioz, sfidare a viso aperto la nuova Opel Frontera, presentata ufficialmente negli scorsi giorni, ma anche la Citroen C3 Aircross, la Hyundai Kona, la Kina Niro e l'Honda HR-V. Per quanto riguarda le motorizzazioni, avremo il modello ibrido 1.6 E-Tech da 145 cavalli, che sarà poi sostituito fra il 2025 e il 2026 dal nuovo 1.8 ibrido da 170 cavalli. Inoltre ci sarà un benzina tre cilindri 1.2 Tce per la versione microibrida da 48 V e 140 cavalli di potenza rispetto ai 130 attuali dell'Australi.



Non è nei piani al momento la versione ibrida plug-in, ma non è da escludere che qualcosa possa essere modificato in corso d'opera. Infine, per quanto riguarda i prezzi, tutto tace, ma la Renault Symbioz potrebbe partire dai 23/24mila euro, se non 25, tenendo conto che la Captur è a listino attorno ai 22.

