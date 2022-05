Renault svela la Scenic Vision, un concept che utilizza un motore elettrico e a idrogeno

Durante il primo giorno del Summit ChangeNOW 2022, l’evento più grande al mondo dedicato al pianeta, Renault ha svelato il concept Scenic Vision, un atteso prototipo che unisce propulsione elettrica e ad idrogeno in un unico pacchetto.

Le forme del corpo vettura ricordano quelle di un SUV sportivo, che probabilmente anticipano l’arrivo di un prossimo modello atteso per il 2024,e il design segue i nuovi stilemi introdotti con le ultime vetture del marchio, ma il pezzo forte del veicolo è il suo powertrain, che utilizza un motore elettrico assieme ad un range extender a idrogeno.

L’unità elettrica da 218 CV è montata all’anteriore, assieme al range exteder che eroga 22 CV e una batteria da 40 kWh. Ed è proprio quest’ultima il punto forte di questo sistema ibrido, che secondo Renault permette le stesse percorrenze a fronte di una batteria dalle capacità decisamente ridotte, a vantaggio del peso. Inoltre così facendo l’auto si ricarica in minor tempo e riduce le emissioni del 75% rispetto ad una vettura 100% elettrica attuale.

La vettura si basa su una piattaforma sperimentale e ha delle dimensioni leggermente superiori all’attuale Megane E-Tech che abbiamo provato su strada di recente. Il questa configurazione il suo peso si ferma a 1700 kg, poco inferiore quindi alla Megane “più ricca”, nonostante l’aggiunta del range extender a idrogeno (a proposito, per imparare tutti i termini della mobilità elettrica c’è il nostro glossario delle auto EV).

Essendo una concept car, gli interni sono altamente spettacolari, a partire dalle portiere “suicide doors” che danno accesso ad un abitacolo estremamente futuristico e colorato, con sedili che sembrano librare nell’aria, piccoli schermi ai lati del volante per dare le informazioni più importanti sul veicolo, a cui si aggiunge un enorme schermo curvo che si estende da un montante all’altro, e che è in grado di aumentare la visione del pilota trasmettendo ciò che viene ripreso dalle telecamere esterne.

Come detto in apertura, il design della Scenic Vision anticipa appunto il look della Scenic di sesta generazione, che però arriverà con un powertrain elettrico “standard” e non certo con questa configurazione ibrida. In ogni caso Renault continua a sviluppare la tecnologia a idrogeno per l’eventuale utilizzo in futuro.