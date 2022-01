Renault svela la plancia di nuova generazione del SUV Austral

Per lanciare il suo nuovo C-SUV Austral, Renault ha scelto una strategia chiara: diffondere dettagli poco alla volta, lasciando aumentare pian piano la curiosità del pubblico. Dopo aver scoperto il nome Austral e visto il profilo del nuovo SUV Renault, oggi è il momento di dare un'occhiata alla plancia interna.

Purtroppo non abbiamo a disposizione una vera e propria foto reale, Renault ha diffuso solo un render della plancia del nuovo SUV Austral, possiamo però già vedere come a livello di stile ci saranno molti elementi ripresi dalla nuova Mégane E-Tech elettrica che abbiamo visto a Roma. Pensiamo soprattutto allo schermo centrale montato in verticale e leggermente orientato verso il conducente, all'ampio quadro strumenti dietro lo sterzo, alla presa d'aria longilinea che si sviluppa lungo l'area dedicata al passeggero.

Ci sembra invece più schiacciato e compatto il volante, che ha quasi una forma ovale, anche se forse si tratta solo di un disegno pre-serie. Apprendiamo in ogni caso con piacere come Renault abbia definitivamente tagliato i ponti con la plancia dei modelli attuali, ormai un po' datata, con tanto di nuovo software che serve davvero alla casa francese per svecchiarsi e guardare con più tranquillità al futuro - sulla Mégane E-Tech arriva infatti Android.