Renault svela la Megane RS Ultime al Salone di Tokyo: sarà l'ultimo modello Renault Sport

Lamborghini ha dato l’addio all’Aventador con l’edizione Ultimae, e Renault fa qualcosa di simile con la Megan RS Ultime, l’ultima Renault Sport della storia, presentata al Salone dell’auto di Tokyo 2023 come canto del cigno del brand sportivo francese.

Le prossime sportive Renault infatti nasceranno sotto il brand Alpine, e per questo motivo la Megan RS Ultime verrà prodotta in un’edizione limitata di 1.976 esemplari, ovvero il numero che identifica l’anno di nascita di Renault Sport. Questa Megane RS si discosta dalle precedenti per alcuni elementi estetici che la renderanno unica e riconoscibile negli anni a venire.

I clienti potranno ordinarla in tinta Star Black, Pearl White, Sirius Yellow o Tonic Orange, a contrasto con tanti dettagli in tinta nera, a partire dai cerchi Fuji Light da 19 pollici, proseguendo poi con le maniglie delle portiere, con alcuni elementi dei paraurti anteriore posteriore, con gli specchietti, il diffusore e tutti i loghi, senza dimenticare le grafiche a lei dedicate presenti sul cofano e sulle fiancate. Sul paraurti frontale poi, campeggia la scritta ‘Ultime’ sullo splitter.

All’interno invece, è presente una placca vicino alla leva del cambio che riporta il numero del modello e la firma di Laurent Hurgon, il pilota che ha siglato il record per le vetture a trazione anteriore al Nordschleife, a Suzuka e a Spa-Francorchamps.

Per il resto la vettura è fedele alla Megane RS che conosciamo, caratterizzata da un corpo vettura più largo di 45 mm rispetto alla Megane normale, che sotto al cofano nasconde un motore 4 cilindri turbo da 1.8 litri capace di 300 CV e 420 Nm di coppia, ovvero lo stesso propulsore che si trova anche a bordo della Alpine A110 che abbiamo provato su strada di recente.

La Renault Megane RS Ultime arriverà dunque sul mercato in primavera e andrà a sostituire le RS e RS Trophy presenti attualmente in listino, fino all’esaurimento dei modelli previsti.