Renault, strategia a '2 gambe' per 10 anni: 'Auto elettriche affiancate al termico'

Renault sembra avere le idee chiare sul proprio futuro. Sono giorni molto frenetici per il brand francese, soprattutto per la sua partecipazione al Salone dell'Automobile di Ginevra dove ha esposto la nuova Renault 5 elettrica. Oltre alla vettura, anche le parole del CEO Fabrice Cambolive sulla strategia per il futuro hanno attirato l'attenzione.

L'amministratore delegato dell'azienda con sede a Boulogne-Billancourt, infatti, ha parlato alla stampa di un curioso progetto 'a due gambe' con il quale ha intenzione di spingere le vendite delle automobili in questo periodo di transizione che dovrebbe portare definitivamente alla mobilità elettrica.

Comunque sia, Cambolive ha ideato un piano produttivo mica male, con l'obiettivo di continuare a proporre modelli termici e allo stesso tempo anche modelli elettrici. Creare così una doppia gamma per Renault che permetterebbe il sostentamento sul mercato anche in momenti in cui, come stiamo osservando in questi giorni, la domanda per le auto elettriche è inferiore alle aspettative. A questo proposito, bisogna sottolineare che nelle ultime settimane sono stati tanti i ripensamenti di produttori e politici riguardo il tema delle auto elettriche; direttamente da Ginevra, però, a lanciare un importante messaggio è stato il CEO del Gruppo Renault Luca De Meo: '2035, non tornate più indietro: investiti miliardi'.

Ma tornando alla strategia 'a due gambe' presentata da Cambolive, questa dovrebbe essere utilizzata dal brand almeno per i prossimi dieci anni, il che permetterebbe alla Casa non solo di continuare a far crescere e migliorare la propria gamma di EV, ma anche di differenziarsi dagli altri grandi produttori europei (molti dei quali non produrranno più auto termiche dal 2030).

Parlando proprio di proposte green di Renault, il marchio può ora contare sulla nuova Scénic E-Tech, che è anche l'Auto dell'Anno 2024, e sulla neonata Renault 5. Inoltre, bisogna sottolineare anche il grande anno sotto l'aspetto delle vendite per l'azienda Francese, queste spinte soprattutto dalla Clio (202.942 unità vendute) e dalla Austral (72.000). A questi modelli bisogna aggiungere anche gli ultimi arrivati: il SUV Espace, il crossover Rafale che abbiamo visto a Milano, e il futuro Symbioz, un B-SUV che nascerà sulla piattaforma CMF-B.