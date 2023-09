Renault sfida a viso aperto Tesla: 'Possiamo produrre la nuova R5 in meno di 10 ore'

Tesla resta la casa automobilistica di riferimento in quanto ad auto elettriche, ma le aziende europee, che vantano una storica quanto prestigiosa tradizione nel settore automotive, stanno piano-piano colmando le distanze dalla casa americana.

Fra coloro che sono lanciati alla grande verso l'elettromobilità vi è in particolare Renault, che dovrebbe a breve immettere sul mercato la sua R5 dal costo superiore ai 20mila euro.

L'azienda transalpina ha inoltre presentato negli scorsi giorni la Scenic E-Tech, interessante SUV dall'ottima autonomia, e in futuro arriveranno anche molti altri modelli che permetteranno a Renault di primeggiare nel mercato.

Di pari passo migliorerà la tecnologia di sviluppo e lo ha fatto chiaramente capire De Meo, parlando dall'IAA Mobility di Monaco, il salone dell'auto in programma fino al prossimo 10 settembre 2023.

Il manager milanese, numero uno di ACEA, ha spiegato che Renault è in grado di produrre la R5 in meno di dieci ore a Douai, nello stabilimento francese, un lasso di tempo senza dubbio non indifferente, e minore di diverse ore rispetto a quello impiegato dalle aziende giapponese, storicamente molto veloci.

Tesla, grazie a degli investimenti super in tecnologia innovativa, afferma di poter produrre un'auto in sole nove ore, il record assoluto, ma De Meo, fra il serio e l'ironico, ha spiegato che “puntiamo alle nove ore”, lanciando quindi il guanto di sfida ad Elon Musk.

A Monaco il manager ha parlato anche del divario fra le aziende europee e quelle cinesi, sottolineando come l'attuale gap sembrerebbe essere solo un vantaggio temporaneo: “Alla fine i costruttori europei sono delle aziende iper organizzate. Non pensate che i cinesi abbiano 6 occhi e 8 mani: sono bravi, ma noi abbiamo i nostri argomenti. Non si deve sottostimare la capacità di questa industria di reagire e trovare delle soluzioni”. Secondo De Meo il vantaggio di Pechino dovrebbe quindi durare poco.