La nuova Renault Scenic elettrica sarà proprio così? Ecco il rendering

Renault, come quasi ogni altro produttore di auto, ha impresso una forte accelerazione per l'elettrificazione della sua gamma di veicoli proprietari, e con ogni probabilità ha in cantiere numerosi modelli a zero emissioni.

Per il momento ha già presentato la ottima Mégane E-Tech Electric, la quale si basa sulla nuova piattaforma CMF-EV per andare a garantire un massimo di 218 cavalli di potenza e di 470 chilometri di range in ciclo WLTP. Sulla stessa architettura poggia anche la Nissan Ariya, che invece sfrutta un doppio motore e la trazione integrale per scaricare sull'asfalto ben 400 cavalli di potenza e 600 Nm di coppia, mentre il range tocca i 580 chilometri per singola carica per via di una generosa batteria da 90 kWh.



All'interno di questo scenario in molti cercano di capire quale possa essere il prossimo modello Renault a subire lo stesso trattamento, e l'appassionato di motori e designer Jean Francois Hubert sa già su cosa scommettere: il rendering in fondo alla pagina rappresenta l'estetica che si è immaginato per una eventuale Renault Scenic E-Tech Electric.



La prima generazione della monovolume francese risale al 1996, e incarnava una sorta di Mégane modificata e trasformata in un MPV compatto. Adesso sembra che i consumatori non siano disposti ad abbandonare i popolarissimi SUV per buttarsi nuovamente sulle monovolume, per cui la Scenic del futuro potrebbe assecondare il mercato e adottare le proporzioni delineate da Hubert.



Come potete notare voi stessi, il designer si è ovviamente ispirato alla linea dettata dalla Mégane E-Tech, sia per lo stile dei fari anteriori che per la bicromia e le altre soluzioni estetiche. Le unità a LED sono sottili e allungate, le fiancate sportiveggianti, il tetto scuro e i cerchi modernissimi.



L'abitacolo invece dovrà per forza di cose garantire una maggiore ariosità e tanto spazio per i passeggeri senza tralasciare una forte dose di tecnologia. La Mégane E-Tech offre l'abitacolo "OpenR" che combina un quadro degli strumenti configurabile da 12,3 pollici con un display verticale per l'infotainment da 12 pollici. Da questo punto di vista non si può più tornare indietro, crisi dei semiconduttori permettendo (per forza di cose Tesla ha rimosso alcune porte USB da molti esemplari prodotti nei giorni scorsi).



A ogni modo per il momento non abbiamo alcun tipo di informazione certa sui futuri veicoli del marchio, ma non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità succulente. Nel frattempo vogliamo rimandarvi alle prime recensioni sulla Mégane E-Tech Electric, che ad oggi sembra essere la migliore EV della casa.