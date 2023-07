La nuova Renault Scenic E-Tech in livrea camouflage prima della presentazione

Renault continua ad aggredire il Segmento C con un nuovo veicolo particolarmente atteso: parliamo di nuova Renault Scenic E-Tech, diretta evoluzione del concept Scenic Vision.

Vista per la prima volta al ChangeNOW di Parigi (Renault svela la Scenic Vision), la Scenic Vision ha rappresentato per Renault la possibilità di preannunciare un nuovo progetto di Segmento C pronto a completare una gamma green già composta da Mégane E-Tech Electric, ZOE e Twingo. Una vettura sicuramente sostenibile, sicura e inclusiva, visionaria e sperimentale al punto giusto che in qualche modo ha anticipato quella che sarà la nuova Renault Scenic E-Tech Electric.

Oggi Renault ha mostrato la silhouette finale di Scenic E-Tech, anche se celata in parte da una livrea camouflage. Già a partire da questa estate sulle strade europee circoleranno delle unità pre-serie guidate dagli ingegneri Renault, tutte prodotte nel Centro ElectriCity di Douai e dotate di un camouflage realizzato da Renault Design. Un sottile gioco di linee e motivi tratti dal logo, con un accenno al design già precedentemente utilizzato per Mégane E-Tech.

La presentazione ufficiale di nuovo Renault Scenic E-Tech avverrà in anteprima mondiale al Salone IAA 2023 il prossimo 4 settembre a Monaco. Nel frattempo siamo volati in Belgio a provare la nuova Clio Full Hybrid in allestimento Esprit Alpine.