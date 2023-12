Renault rivoluziona il suo storico showroom degli Champs-Élysées: ecco come sarà

Per Renault il 2023 è stato un anno decisamente record, i dati francesi sono piuttosto eloquenti, probabilmente anche per questo il marchio ha deciso di farsi un regalo di Natale di un certo livello: lo storico showroom sugli Champs-Élysées diventerà un hub futuristico.

Renault ha appena rinnovato il contratto di locazione del suo showroom più prestigioso per altri 12 anni, l’occasione perfetta per annunciare una rivoluzione totale. Inaugurato nel 1910 su Avenue des Champs-Élysées a Parigi, creato appositamente per accogliere i clienti in occasione del Salone dell’Auto che si teneva al Grand Palais, lo spazio è diventato poi il Pub Renault nel 1962, infine l’Atelier Renault nel 2000. Il locale attira ancora oggi 1,8 milioni di visitatori l’anno, ora però verrà totalmente rivoluzionato e trasformato, senza però tradire l’antica filosofia del “lieu à vivre”, ovvero di un luogo tutto da vivere.

La sede diventerà un vero e proprio “laboratorio” delle soluzioni di mobilità, dando così modo al piano strategico Renaulution annunciato gli scorsi anni di mettersi in mostra nel migliore dei modi. All’interno dei locali verrà ospitata una mostra permanente di 18 veicoli, si terranno conferenze, esposizioni temporanee, eventi in diretta streaming.

La Place des Libertés permetterà ai clienti di ottenere consegne su misura, inoltre ospiterà le presentazioni dei veicoli in anteprima (a tal proposito Renault ha appena aperto gli ordini del nuovo SUV elettrico Scénic). I visitatori potranno contare anche su una boutique fisica con prodotti di merchandising the originals renault store e accedere al ristorante (la cui terrazza verrà riaperta) con una capacità di 154 posti a sedere.

Il nuovo spazio non è stato ancora inaugurato, tuttavia Renault ha già creato un perfetto Digital Twin da visitare in maniera virtuale, vi basta accedere al sito The Car Walk Renault.