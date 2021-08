Renault ha rivelato un'auto elettrica che non possiamo acquistare

Renault ha appena rimosso i veli da un nuovo modello completamente elettrico. Si tratta di una berlina appartenente a Mobilize, una sottomarca di sua proprietà. L'obbiettivo della casa francese è quello di mostrare la Mobilize Limo al pubblico in occasione del prossimo Salone dell'Auto di Monaco che si terrà tra il 7 e il 12 di settembre.

Ad oggi però possiamo già dare un'occhiata alle sue specifiche tecniche, anche se in realtà gli automobilisti non possono portarsela a casa: la EV è stata sviluppata appositamente per l'uso aziendale, il servizio di taxi e il car-sharing.

La Limo monta un pacco batterie da 60 kWh che promette di garantire un range di 450 chilometri per singola carica in ciclo WLTP. Esso va ad alimentare un motore elettrico da 150 cavalli di potenza e 220 Nm di coppia, i quali la spingono da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi e fino ai 140 km/h di velocità massima. Non si tratta di certo della macchina elettrica più rapida, ma può sicuramente servire allo scopo prefissato.



A ogni modo la sua architettura permette una ricarica piuttosto veloce, attraverso la quale immettere in batteria 250 chilometri di autonomia in soli 40 minuti alla colonnina. Dentro l'abitacolo della Limo non poteva mancare una buona dose di tecnologia: cruise control adattivo, blind spot detection, lane change assist, avvertimento di collisione con pedoni e tanto altro. Nella parte anteriore dell'abitacolo prendono posto due display da 10,25 e 12,3 pollici, che fanno rispettivamente da quadro strumenti e schermo per l'infotainment. Da citare infine delle note di lusso leggero incarnate da un frigorifero posto tra i sedili anteriori.



Insomma, Renault ha deciso di evolvere il car-sharing e i taxi tramite un prodotto all'ultimo grido: silenziosità, comodità, feature tecnologiche e tanti optional permetteranno ai clienti di spostarsi da un punto all'altro con grande soddisfazione.



A proposito di spinta elettrica, la casa automobilistica francese ha di recente commercializzato l'ottima Arkana E-Tech Hybrid: ecco la nostra prova a bordo del crossover che consuma meno di una citycar. Da parte nostra non vediamo l'ora di poter mettere le mani anche sulla Renault Mégane Electric: la BEV è pronta, e abbiamo pura la data di debutto ufficiale.