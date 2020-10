Renault rinuncia al diesel nel Regno Unito, cosa succederà in Italia?

Il diesel resisterà all'onda d'urto provocata dai veicoli elettrici? Il futuro è incerto. Il motore alimentato a gasolio, pur uscendo parzialmente dalla demonizzazione del Dieselgate, sta perdendo grosse quote di mercato.

Renault non ci crede più: la casa francese abbandonerà, o quasi, questo tipo di propulsione nel mercato del Regno Unito. A confermalo un portavoce di Renault UK al portale Autocar: la versione diesel del SUV Kadjar non è più in commercio. Nei prossimi mesi il diesel saluterà anche Captur e Clio, che saranno offerte soltanto nelle varianti benzina e ibrido. L'unico diesel dell'intera gamma Renault nel Regno Unito sarà la Mégane, il cui motore è stato recentemente rivisto per soddisfare le normative Euro 6d e RDE2. Le normative sempre più stringenti sono senza dubbio il motivo principale per il quale il diesel sta perdendo terreno in Europa. Una possibile soluzione è l'adozione di gasolio a basse emissioni di CO2, come il MY Renewable Diesel prodotto dalla Neste.

La decisione di Renault segue quella di Ford che ha recentemente bloccato la produzione di Ford Fiesta diesel nel suo stabilimento a Colonia. Anche Mazda in questi giorni ha annunciato l'addio in Europa alla versione diesel della Mazda 6.

Non sappiamo se la decisione di Renault sarà limitata al mercato del Regno Unito o se anticipa decisioni altrettanto drastiche in altri mercati europei, come ad esempio quello italiano.