Renault regina delle auto elettriche in Europa: il trionfo si chiama ZOE

Renault è stato uno dei primi brand a “giocare” con la mobilità elettrica, lanciando la piccola Twizy. Oggi quel gioco è diventato qualcosa di molto serio e il marchio francese può vantare di essere leader in termini di vendite BEV nel vecchio continente.

Secondo quanto dichiarato da Gilles Normand, Direttore della Divisione Veicoli Elettrici e Servizi di Mobilità, le BEV (le auto elettriche alimentate a batteria) stanno registrando tassi di crescita dal 70 all’80% circa nei principali mercati europei nonostante l’emergenza Coronavirus. In totale Renault ha piazzato sul mercato europeo 95.985 unità elettriche da gennaio a fine novembre 2020.



La Renault ZOE in particolare è sempre più un punto di riferimento del settore, con 84.000 unità commercializzate da gennaio 2020 - il doppio dei volumi registrati nel 2019 grazie a una terza generazione che offre fino a 395 km di autonomia WLTP. In totale, dal suo lancio, ZOE ha venduto 268.000 unità e oggi è il veicolo elettrico più venduto in Francia, Germania, Italia, Spagna e Portogallo. Fra i veicoli commerciali il Kangoo Z.E. risulta essere un vero e proprio bestseller, con 8.498 modelli venduti da gennaio a fine novembre 2020.



Twingo Electric, l’ultima arrivata che il brand sta proponendo a 89 euro al mese, ha già fatto registrare 1.760 immatricolazioni in Europa. In Italia Renault ha venduto, fra autovetture e veicoli commerciali green, 5.093 unità in questo 2020, +90%. ZOE è leader del mercato nostrano con 4.273 immatricolazioni al +101% rispetto al 2019.