Renault raddoppia gli incentivi sui modelli ibridi, da Captur a nuovo Austral

Renault sembra particolarmente scatenata sulla questione incentivi: a inizio febbraio è arrivato l’anticipo del nuovo Ecobonus 2024 sui modelli EV, che il governo riuscirà ad attivare ufficialmente solo ad aprile. Ora abbiamo il raddoppio degli incentivi sui veicoli ibridi.

La promozione è attiva fino al prossimo 2 aprile 2024 e consiste nel raddoppiare il contributo messo sul piatto dal governo. Ovvero: l’Ecobonus vi aiuta ad acquistare un’auto termica o ibrida con 2.000 euro in caso di rottamazione, Renault contribuisce con ulteriori 2.000 euro. Un totale di 4.000 euro, dunque, per acquistare un veicolo della gamma E-Tech Hybrid della losanga. Per modello E-Tech Hybrid intendiamo la nuova Clio E-Tech Full Hybrid che abbiamo provato di recente, le sorelle Captur e Arkana E-Tech, i modelli new gen Austral ed Espace E-Tech.

Un esempio: nuova Clio evolution E-Tech Full Hybrid 145 si può avere a 17.750 euro oppure a 100 euro al mese con 2.800 euro di anticipo e rata finale di 13.795 euro. Captur si prende a 21.550 euro, Arkana a 29.450 euro, mentre Austral ed Espace si possono avere rispettivamente a 34.750 e 39.150 euro.

Come ricordato in apertura, anche tutti i modelli a zero emissioni del marchio Renault sono in promozione: finché il governo non attiverà ufficialmente l’Ecobonus 2024 Renault offrirà un contributo fino a 13.750 euro sull’acquisto di un nuovo veicolo elettrico.