Renault racconta gli interni del nuovo C-SUV Austral, fra legno e strisce LED

Il prossimo 8 marzo verrà svelato al mondo l'atteso SUV Renault Austral, del quale a oggi conosciamo solo pochissime info ufficiali. Il brand francese ha deciso di svelare un dettaglio alla volta e oggi tocca scoprire qualcosina in più sugli interni.

Lo scorso mese di dicembre 2021 siamo venuti a conoscenza del nome del C-SUV che avrebbe sostituito Kadjar (Renault Austral è il nuovo C-SUV francese), a gennaio 2022 invece è stato rivelato il profilo della vettura (il profilo del Renault Austral 2022) assieme agli sketch della plancia (ecco la plancia del nuovo Renault Austral), molto simile a quella vista su nuova Mégane E-Tech elettrica.

Oggi scopriamo come l'elegante plancia interna sia elegante e strutturata su più livelli. Renault ha scelto materiali raffinati come il vero legno trattato con il metodo giapponese Maki-e, che mira a conservare i rilievi e la grana naturale del legno. Infine abbiamo un'elegante modanatura cromata satinata che avvolge la griglia orizzontale dell'aerazione, abbinata a una striscia luminosa che prosegue lungo i pannelli delle porte.

Renault ha anche svelato il suo bracciolo intelligente, che scorrendo produce un suono simile a quello della serratura di una cassaforte. "Per Nuovo Renault Austral, abbiamo selezionato attentamente i materiali e abbiamo curato in modo particolare la realizzazione, come per la finitura in vero legno a pori aperti" ha detto Francois Farion, Responsabile Design Colori e Materiali della Marca Renault.